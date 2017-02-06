Кузнецова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на 10-е место чемпионской гонки WTA. Кузнецова на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Санкт-Петербурге, где проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.
Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась на 15-е место. 19-летняя спортсменка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге.
Самое высокое место среди представителей России в чемпионской гонке занимает Анастасия Павлюченкова – 9-е место.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 6 февраля
1 (1*). С. Уильямс (США) – 2030 очков
2 (2). В. Уильямс (США) – 1331
3 (3). Конта (Великобритания) – 1010
4 (4). Кар. Плишкова (Чехия) – 900
5 (5). Вандевэй (США) – 835
6 (6). Лучич-Барони (Хорватия) – 823
7 (7). Мугуруса (Испания) – 615
8 (17). Свитолина (Украина) – 595
9 (8). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 531
10 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 495
15 (28). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 442...
35 (31). МАКАРОВА (Россия) – 243...
40 (56). ВЕСНИНА (Россия) – 232...
41 (34). РОДИНА (Россия) – 231...
44 (46). КАСАТКИНА (Россия) – 220...
48 (41). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 194...
67 (52). БЛИНКОВА (Россия) – 146
* – положение в предыдущем рейтинге