Кузнецова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на 10-е место чемпионской гонки WTA. Кузнецова на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Санкт-Петербурге, где проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.

Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась на 15-е место. 19-летняя спортсменка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге.

Самое высокое место среди представителей России в чемпионской гонке занимает Анастасия Павлюченкова – 9-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 6 февраля

1 (1*). С. Уильямс (США) – 2030 очков

2 (2). В. Уильямс (США) – 1331

3 (3). Конта (Великобритания) – 1010

4 (4). Кар. Плишкова (Чехия) – 900

5 (5). Вандевэй (США) – 835

6 (6). Лучич-Барони (Хорватия) – 823

7 (7). Мугуруса (Испания) – 615

8 (17). Свитолина (Украина) – 595

9 (8). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 531

10 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 495

15 (28). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 442...

35 (31). МАКАРОВА (Россия) – 243...

40 (56). ВЕСНИНА (Россия) – 232...

41 (34). РОДИНА (Россия) – 231...

44 (46). КАСАТКИНА (Россия) – 220...

48 (41). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 194...

67 (52). БЛИНКОВА (Россия) – 146

* – положение в предыдущем рейтинге