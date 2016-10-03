09:42 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

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Россиянка Светлана Кузнецова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA. Американка Мэдисон Кис поднялась на восьмую строчку.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 3 октября

1 (1*). Кербер (Германия) – 7905

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Халеп (Румыния) – 4609

4 (4). Радваньска (Польша) – 4075

5 (5). Плишкова (Чехия) – 3981

6 (6). Мугуруса (Испания) – 3558

7 (7). Цибулкова (Словакия) – 3495

8 (9). Кис (США) – 3137

9 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3052

10 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2881...

16 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2085...

25 (24). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1507...

28 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1479...

31 (30). МАКАРОВА (Россия) – 1412...

87 (91). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690

* – положение в предыдущем рейтинге

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