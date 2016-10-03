Россиянка Светлана Кузнецова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA. Американка Мэдисон Кис поднялась на восьмую строчку.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 3 октября
1 (1*). Кербер (Германия) – 7905
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Халеп (Румыния) – 4609
4 (4). Радваньска (Польша) – 4075
5 (5). Плишкова (Чехия) – 3981
6 (6). Мугуруса (Испания) – 3558
7 (7). Цибулкова (Словакия) – 3495
8 (9). Кис (США) – 3137
9 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3052
10 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2881...
16 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2085...
25 (24). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1507...
28 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1479...
31 (30). МАКАРОВА (Россия) – 1412...
87 (91). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690
* – положение в предыдущем рейтинге