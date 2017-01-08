Кузнецова – во втором круге турнира в Сиднее

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах обыграла Ирину-Камелию Бегу из Румынии в первом круге турнира WTA в Сиднее. Ее следующая соперница определится в дуэли еще одной представительницы России Анастасии Павлюченковой и хозяйки корта Саманты Стосур.

В другом поединке канадка Эжени Бушар одолела Чжан Шуай из Китая, а украинка Элина Свитолина не вышла на матч с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 5) – Бегу (Румыния) – 6:1, 6:4

Бушар (Канада, WC) – Чжан (Китай) – 7:6 (7:1), 6:2