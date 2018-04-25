Кузнецова - в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Россиянка Светлана Кузнецова выиграла у Виктории Томовой во втором круге турнира в Стамбуле. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча Полоны Херцог и Катерины Бондаренко.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 2) - Виктория Томова (Болгария, Q) - 7:5, 4:6, 6:1

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) - Кристина Макхэйл (США) - 6:4, 6:4