20:49 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова уступила Плишковой, Возняцки обыграла Халеп в Истборне

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Представительница Дании Каролин Возняцки в трех сетах одолела румынку Симону Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Истборне. Ее следующая соперница определится в поединке чешки Барборы Стрыцовой и хозяйки корта Хизер Уотсон. Отметим, что это поражение лишило Халеп возможности выйти в лидеры мирового рейтинга по итогам турнира.

В другом поединке россиянка Светлана Кузнецова уступила еще одной представительнице Чехии Каролине Плишковой. В полуфинале ее обидчица встретится либо с немкой Ангелик Кербер, либо с британкой Джоанной Контой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Плишкова (Чехия, 3) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – 6:7 (7:9), 6:2, 6:4

Возняцки (Дания, 6) – Халеп (Румыния, 2, WC) – 5:7, 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/eastbourne/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Полуфиналы роскошные получились.) Две Каро против двух британок.) Зы. Сегодня ещё оказывается Веснину вынесли.))

21:50

tulupp

Выходит сегодня Кузнецова, Возняцки и Халеп сыграли два матча! Что курят организаторы?

21:28

Czechplayer

Интересный матч получился у Плишковой и Кузнецовой. В 1-м сете Плишкова проиграла тай-брейк, ведя 6:3, а в решающей партии Кузнецова вела 4:1 и умудрилась проиграть 5 геймов подряд. Решающий момент был при счете 4:2 на подаче Кузнецовой, когда она вела 40:15, сделала двойную и стала проигрывать все подряд.

21:12

shpasic

Симонке в очередной раз "чего-то" не хватило))

21:04

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Хизер и Каро просто умняшечки сегодня.))

20:54