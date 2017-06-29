Кузнецова уступила Плишковой, Возняцки обыграла Халеп в Истборне

Представительница Дании Каролин Возняцки в трех сетах одолела румынку Симону Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Истборне. Ее следующая соперница определится в поединке чешки Барборы Стрыцовой и хозяйки корта Хизер Уотсон. Отметим, что это поражение лишило Халеп возможности выйти в лидеры мирового рейтинга по итогам турнира.
В другом поединке россиянка Светлана Кузнецова уступила еще одной представительнице Чехии Каролине Плишковой. В полуфинале ее обидчица встретится либо с немкой Ангелик Кербер, либо с британкой Джоанной Контой.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Aegon International Eastbourne
Призовой фонд 753 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Плишкова (Чехия, 3) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – 6:7 (7:9), 6:2, 6:4
Возняцки (Дания, 6) – Халеп (Румыния, 2, WC) – 5:7, 6:4, 6:1
Дополнительная информация
- Светлана Кузнецова
- Каролин Возняцки
- Ангелик Кербер
- Захлавова-Стрыкова
- Симона Халеп
- Каролина Плишкова
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Полуфиналы роскошные получились.) Две Каро против двух британок.) Зы. Сегодня ещё оказывается Веснину вынесли.))
21:50
tulupp
Выходит сегодня Кузнецова, Возняцки и Халеп сыграли два матча! Что курят организаторы?
21:28
Czechplayer
Интересный матч получился у Плишковой и Кузнецовой. В 1-м сете Плишкова проиграла тай-брейк, ведя 6:3, а в решающей партии Кузнецова вела 4:1 и умудрилась проиграть 5 геймов подряд. Решающий момент был при счете 4:2 на подаче Кузнецовой, когда она вела 40:15, сделала двойную и стала проигрывать все подряд.
21:12
shpasic
Симонке в очередной раз "чего-то" не хватило))
21:04
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Хизер и Каро просто умняшечки сегодня.))
20:54