Кузнецова уступила Плишковой, Возняцки обыграла Халеп в Истборне

Представительница Дании Каролин Возняцки в трех сетах одолела румынку Симону Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Истборне. Ее следующая соперница определится в поединке чешки Барборы Стрыцовой и хозяйки корта Хизер Уотсон. Отметим, что это поражение лишило Халеп возможности выйти в лидеры мирового рейтинга по итогам турнира.

В другом поединке россиянка Светлана Кузнецова уступила еще одной представительнице Чехии Каролине Плишковой. В полуфинале ее обидчица встретится либо с немкой Ангелик Кербер, либо с британкой Джоанной Контой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Плишкова (Чехия, 3) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – 6:7 (7:9), 6:2, 6:4

Возняцки (Дания, 6) – Халеп (Румыния, 2, WC) – 5:7, 6:4, 6:1