12:47 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова уступила Мугурусе в Сингапуре

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Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в матче групповой стадии Итогового турнира WTA в Сингапуре. Результат встречи не влиял на положение теннисисток в квартете. Кузнецова уже вышла в полуфинал соревнований, где встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии. А Мугуруса покидает турнир.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Мугуруса (Испания, 5) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – 3:6, 6:0, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tryam

вынос тела? вынос букмекеров, нада проверить, кто и сколько ставил после первого сета)))

12:57

shu111

где твой брат серена?

12:57

Айртон

Вынос тела удался.)) Всё идёт к тому, что Агнешка защитит свой прошлогодний титул.)

12:55

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