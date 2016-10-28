Кузнецова уступила Мугурусе в Сингапуре

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в матче групповой стадии Итогового турнира WTA в Сингапуре. Результат встречи не влиял на положение теннисисток в квартете. Кузнецова уже вышла в полуфинал соревнований, где встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии. А Мугуруса покидает турнир.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Мугуруса (Испания, 5) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – 3:6, 6:0, 6:1
tryam
вынос тела? вынос букмекеров, нада проверить, кто и сколько ставил после первого сета)))
12:57
shu111
где твой брат серена?
12:57
Айртон
Вынос тела удался.)) Всё идёт к тому, что Агнешка защитит свой прошлогодний титул.)
12:55