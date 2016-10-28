Кузнецова уступила Мугурусе в Сингапуре

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в матче групповой стадии Итогового турнира WTA в Сингапуре. Результат встречи не влиял на положение теннисисток в квартете. Кузнецова уже вышла в полуфинал соревнований, где встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии. А Мугуруса покидает турнир.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Мугуруса (Испания, 5) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – 3:6, 6:0, 6:1