Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA первая десятка не претерпела изменений. Ангелик Кербер из Германии по-прежнему лидирует, второй идет Серена Уильямс из США. Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - занимает девятую строчку. В топ-20 находятся еще две представительницы России - Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.
Рейтинг WTA
Положение на 17 апреля
1 (1*). Кербер (Германия) – 7335 очков
2 (2). С. Уильямс (США) – 7010
3 (3). Плишкова (Чехия) – 6020
4 (4). Цибулкова (Словакия) – 5065
5 (5). Халеп (Румыния) – 5022
6 (6). Мугуруса (Испания) – 4790
7 (7). Конта (Великобритания) – 4330
8 (8). Радванска (Польша) – 4290
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4025
10 (10). Кис (США) – 3857…
15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2925
16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2475...
29 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1630...
44 (44). МАКАРОВА (Россия) – 1250...
77 (78). РОДИНА (Россия) – 783
78 (76). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 775...
91 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680
92 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680
* - положение в предыдущем рейтинге