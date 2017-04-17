Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA первая десятка не претерпела изменений. Ангелик Кербер из Германии по-прежнему лидирует, второй идет Серена Уильямс из США. Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - занимает девятую строчку. В топ-20 находятся еще две представительницы России - Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.

Рейтинг WTA

Положение на 17 апреля

1 (1*). Кербер (Германия) – 7335 очков

2 (2). С. Уильямс (США) – 7010

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6020

4 (4). Цибулкова (Словакия) – 5065

5 (5). Халеп (Румыния) – 5022

6 (6). Мугуруса (Испания) – 4790

7 (7). Конта (Великобритания) – 4330

8 (8). Радванска (Польша) – 4290

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4025

10 (10). Кис (США) – 3857…

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2925

16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2475...

29 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1630...

44 (44). МАКАРОВА (Россия) – 1250...

77 (78). РОДИНА (Россия) – 783

78 (76). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 775...

91 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680

92 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680

* - положение в предыдущем рейтинге