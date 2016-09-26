Кузнецова сохранила 10-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло. Первое место занимает немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова – по-прежнему на 10-м месте.

Рейтинг WTA

Положене на 26 сентября

1 (1). Кербер (Германия) – 8730 очков,

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050,

3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830,

4 (4). Радваньска (Польша) – 5530,

5 (5). Халеп (Румыния) – 4742,

6 (6). Плишкова (Чехия) – 4425,

7 (7). В. Уильямс (США) – 3815,

8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3330,

9 (9). Кис (США) – 3287,

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3250...

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2255...

20 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2114...

28 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1563...

37 (39). МАКАРОВА (Россия) – 1352...

88 (91). ГАСПАРЯН (Россия) – 723…

93 (96). РОДИНА (Россия) – 694...

96 (94). ШАРАПОВА (Россия) – 691.