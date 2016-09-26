Кузнецова сохранила 10-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло. Первое место занимает немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова – по-прежнему на 10-м месте.
Рейтинг WTA
Положене на 26 сентября
1 (1). Кербер (Германия) – 8730 очков,
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050,
3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830,
4 (4). Радваньска (Польша) – 5530,
5 (5). Халеп (Румыния) – 4742,
6 (6). Плишкова (Чехия) – 4425,
7 (7). В. Уильямс (США) – 3815,
8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3330,
9 (9). Кис (США) – 3287,
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3250...
17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2255...
20 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2114...
28 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1563...
37 (39). МАКАРОВА (Россия) – 1352...
88 (91). ГАСПАРЯН (Россия) – 723…
93 (96). РОДИНА (Россия) – 694...
96 (94). ШАРАПОВА (Россия) – 691.