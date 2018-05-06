Кузнецова сменила тренера

Россиянка Светлана Кузнецова сообщила, что временнос менила тренера. По ее словам, ей нравится работать с Гильермо Каньясос. Ранее этот наставник работал атвийцем Эрнестом Гулбисом, россиянином Теймуразом Габашвили и сербкой Еленой Янкович.

Напомним, что в первом круге турнира в Мадриде Кузнецова проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 4:6, 2:6.

– После Майами я почувствовала, что мне и моему тренеру Карлосу Мартинесу нужно какое-то время побыть порознь, – цитирует Кузнецову WTA Insider. – Сейчас я на какое-то время пригласила Гильермо Каньяса. Пока мне нравится наша совместная работа. Раньше у меня никогда не было операций, так что восстановление после нее – новый вызов.



