20:52 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова пропустит турнир в Дубае

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Россиянка Светлана Кузнецова не выступит на турнире в Дубае, который пройдет с 20 по 27 февраля. Восьмая ракетка мира пропустит соревнования из-за повреждения мышц брюшного пресса.

– Турнир в Дубае – один из лучших в мире, – приводит официальный сайт WTA слова Кузнецовой. – Поэтому я с грустью должна сообщить, что в этом году я пропущу эти соревнования. Мои доктора посоветовали как минимум неделю воздержаться от игр из-за повреждения мышц брюшного пресса для полного восстановления. Надеюсь как можно быстрее вернуться к соревновательной деятельности.

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