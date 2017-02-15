Кузнецова пропустит турнир в Дубае

Россиянка Светлана Кузнецова не выступит на турнире в Дубае, который пройдет с 20 по 27 февраля. Восьмая ракетка мира пропустит соревнования из-за повреждения мышц брюшного пресса.

– Турнир в Дубае – один из лучших в мире, – приводит официальный сайт WTA слова Кузнецовой. – Поэтому я с грустью должна сообщить, что в этом году я пропущу эти соревнования. Мои доктора посоветовали как минимум неделю воздержаться от игр из-за повреждения мышц брюшного пресса для полного восстановления. Надеюсь как можно быстрее вернуться к соревновательной деятельности.