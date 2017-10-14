Кузнецова пропустит "Кубок Кремля" из-за травмы руки

Россиянка Светлана Кузнецова из-за травмы руки не сможет выступить на "ВТБ Кубке Кремля", сообщает пресс-служба турнира. Восьмую ракетку мира на соревнованиях в Москве заменит представительница Бельгии Марина Заневская.

Напомним, Кузнецова выиграла два предыдущих розыгрыша турнира - в 2015 году она в финале обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, а в 2016-м - австралийку Дарью Гаврилову.

В этом году турнир проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.