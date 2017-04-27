15:17 27 апреля | ТЕННИС — WTA

Кузнецова проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Штутгарте

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Первая ракетка России Светлана Кузнецова потерпела поражение во втором круге турнира в Штутгарте от обладательницы wild card немки Лауры Зигемунд. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты, но завершилась в двух сетах - 6:4, 6:3 в пользу хозяйки соревнований. В четвертьфинале Зигемунд сыграет с победительницей матча между второй "сеяной" Каролиной Плишковой и Коко Вандевэй.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Зигемунд (Германия, WC) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон:)

Читалось.)) Умничка, Лаура!)) Порадовала!))

15:29 27 апреля