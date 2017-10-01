Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:37 | Теннис — WTA

Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Пекине победительнице квалификации

3

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине. В первом круге седьмая ракетка турнира уступила победительнице квалификации Ларе Арруабаррене. Испанка встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной, одолевшей соотечественницу Наталью Вихлянцеву.

Пекин (Китай) 

Турнир WTA China Open 

Призовой фонд 6 381 679 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Арруабаррена (Испания, Q) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - 6:7(2:7), 7:5, 6:1

Корне (Франция) - Ван Яфань (Китай, WC) - 6:3, 7:5

Петкович (Германия, Q) - Бертенс (Голландия) - 6:4, 6:0

Гергес (Германия) - Бренгл (США, Q) - 6:4, 6:3

Плишкова Кар. (Чехия, 4) - Суарес Наварро (Испания) - 6:3, 6:4

Радванска А. (Польша, 11) - Виттхефт (Германия, Q) - 7:5, 6:3

Рыбарикова (Словакия) - Бушар (Канада, WC) - 6:4, 6:3

Чжан Шуай (Китай) - Путинцева (Казахстан) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/11/

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

призовые за участие получила, и отдыхать. чего делать ещё на этих коммерческих турнирах, лучше готовиться к итоговому турниру.

16:04

Бней Иегуда

Лара на классе!))

15:55

poxi38

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

15:51