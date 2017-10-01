Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Пекине победительнице квалификации

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине. В первом круге седьмая ракетка турнира уступила победительнице квалификации Ларе Арруабаррене. Испанка встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной, одолевшей соотечественницу Наталью Вихлянцеву.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Арруабаррена (Испания, Q) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - 6:7(2:7), 7:5, 6:1

Корне (Франция) - Ван Яфань (Китай, WC) - 6:3, 7:5

Петкович (Германия, Q) - Бертенс (Голландия) - 6:4, 6:0

Гергес (Германия) - Бренгл (США, Q) - 6:4, 6:3

Плишкова Кар. (Чехия, 4) - Суарес Наварро (Испания) - 6:3, 6:4

Радванска А. (Польша, 11) - Виттхефт (Германия, Q) - 7:5, 6:3

Рыбарикова (Словакия) - Бушар (Канада, WC) - 6:4, 6:3

Чжан Шуай (Китай) - Путинцева (Казахстан) - 6:4, 6:4