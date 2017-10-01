Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Пекине победительнице квалификации

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине. В первом круге седьмая ракетка турнира уступила победительнице квалификации Ларе Арруабаррене. Испанка встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной, одолевшей соотечественницу Наталью Вихлянцеву.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Арруабаррена (Испания, Q) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - 6:7(2:7), 7:5, 6:1
Корне (Франция) - Ван Яфань (Китай, WC) - 6:3, 7:5
Петкович (Германия, Q) - Бертенс (Голландия) - 6:4, 6:0
Гергес (Германия) - Бренгл (США, Q) - 6:4, 6:3
Плишкова Кар. (Чехия, 4) - Суарес Наварро (Испания) - 6:3, 6:4
Радванска А. (Польша, 11) - Виттхефт (Германия, Q) - 7:5, 6:3
Рыбарикова (Словакия) - Бушар (Канада, WC) - 6:4, 6:3
Чжан Шуай (Китай) - Путинцева (Казахстан) - 6:4, 6:4
shpasic
призовые за участие получила, и отдыхать. чего делать ещё на этих коммерческих турнирах, лучше готовиться к итоговому турниру.
16:04
Бней Иегуда
Лара на классе!))
15:55
poxi38
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
15:51