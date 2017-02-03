Кузнецова проиграла в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге. Сегодня она в трех сетах уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.
В полуфинале 22-летняя казашка сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Путинцева (Казахстан) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 3) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:5
Айртон
А вот это уже читалось.))
21:09
shpasic
никому не охота напрягаться из-за копеек)) лучше больше времени провести в родном городе))
20:30