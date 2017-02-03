Кузнецова проиграла в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге. Сегодня она в трех сетах уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.

В полуфинале 22-летняя казашка сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Путинцева (Казахстан) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 3) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:5