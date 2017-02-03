20:19 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова проиграла в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге. Сегодня она в трех сетах уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.

В полуфинале 22-летняя казашка сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Путинцева (Казахстан) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 3) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Айртон

А вот это уже читалось.))

21:09

shpasic

никому не охота напрягаться из-за копеек)) лучше больше времени провести в родном городе))

20:30

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