Кузнецова проиграла Младенович в полуфинале в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах уступила француженке Кристине Младенович в полуфинале турнира WTA в Мадриде. В решающем поединке Младенович встретится с Симоной Халеп из Румынии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Младенович (Франция, 14) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – 6:4, 7:6 (7:4)
diskmen
RusSuck если россиян не останется в любом турнире то и сам турнир для большинства наших болел заканчивается.Я не болею за Кузнецову,ей пора как и Серене заканчивать с теннисом и поскорее родить от кого нибудь, а то сроки поджимают.
23:35
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
вот кузя ПРОЛЕТЕЛА и --- АГА............ чё творят наши "звёзды" всех мастей, статусов и возрастов????? в очередном турнире этих тарпищенских лаун--тенисисток вынесли...... привет бизнес--вумен сахарковой...
23:25
RusSuck
Ну как бэ вчера отписались в течение 5-10 минут.)) Якобы фанаты Светочки.)) Сегодня уже, видимо, отболелись.)) Бгг.)) Финал роскошный!)) Сима защищает титул, а у Кики послезавтра днюха!))
23:24
diskmen
Мне интересно ,а кто нибудь после финала отпишиться.Такое ощущение что все ждут поражение нашей спортсменки.Особенно это было видно после поражения Шараповой.Мне лично до фонаря кто выиграет финал Халеп или Младенович.
23:19
alexway.67
RusSuck к чему восхищаться пучеглазой лягушатницей?
23:16
RusSuck
Читалось.)) Умничка, Кики!)) 4-й финал в этом году, и Кузнецова ей, естественно, не конкурент.)) Ждём суперфинал с Симонкой!))
23:09