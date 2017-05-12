Кузнецова проиграла Младенович в полуфинале в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах уступила француженке Кристине Младенович в полуфинале турнира WTA в Мадриде. В решающем поединке Младенович встретится с Симоной Халеп из Румынии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Младенович (Франция, 14) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – 6:4, 7:6 (7:4)