Кузнецова проиграла Мертенс на турнире в Истборне

В матче второго круга турнира в Истборне россиянка Светлана Кузнецова проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счетом 1:6, 1:6. Также борьбу завершила немка Юлия Гергес, проигравшая белоруске Арине Соболенко.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 9) – Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 6:1, 6:1

Барбора Стрыцова (Чехия, 14) – Донна Векич (Хорватия) – 6:1, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) – Юлия Гергес (Германия, 6) – 1:6, 6:4, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 5) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:3, 7:5

Дэниэлл Роуз Коллинз (США) – Карла Суарес Наварро (Испания, 16) – 6:2, 6:4

Си Сувэй (Тайвань) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 10) – 6:1 отказ 2-го игрока