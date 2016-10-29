13:43 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале итогового турнира WTA

0
0
0
17

Светлана Кузнецова потерпела поражение в полуфинальном матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Россиянка в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии - 6:1, 6:7 (2:7), 4:6. 

Вторая финалистка определится в матче между Ангелик Кербер из Германии и Агнешкой Радванской из Польши.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Цибулкова (Словакия, 7) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 1:6, 7:6 (7:2), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

0
0
0
17


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

Contr

Айртон Эх, пойду бутербродик с икоркой намажу.))----------------- Чмока, баклажанной?

15:09

Czechplayer

Что нравится в Цибулковой, так это ее характер. Ростом всего 161 см, а держится в элите. При современном тренде она является исключением. Но в финале ей тяжело придется. Думаю, Кербер сейчас посильнее всех.

14:46

БОКСЁР из *что--где--когда*

Надо было в т/а между сетами СНОВА стрижку устроить. Только теперь интимную....

14:40

oleg.bob

Эх, досада!...

14:10

inachipoch

Папа ЧМОка сегодня вечером устроит вечеринку со своими резиновыми мамами. На все "выигранные" деньги будет закуплено много вкусного, питательного "Доширака" и самого дешёвого виски.

14:08

fireman32

Цыбулкова сейчас,это просто теннисная пушка перебивающая любой мяч на ту сторону сетки)

14:06

Thomas_Boy

Цибулкова молодец! Единственное светлое пятно в сезоне, если не считать парную победу на ОИ. Хотя в финале она скорее всего уступить Кербер.

14:06

inachipoch

Айртон Эх, пойду бутербродик с икоркой намажу.))----------------- ЧМОка, что-то мне подсказывает, что тебе нравится, когда тебя бьют кожаной плёткой взрослые тётеньки. Малыш, ты ещё не употребляешь таблетки от слабоумия?

13:59

Айртон

Турнир выиграет кто-то из достойных!)) Все 3 девочки хороши и обожаемы Папой.)) Я склоняюсь к победе Аги.) Причём в фавориты турнира записал её ещё после случайного поражения от Кузнецовой.) Есть на то определённые причины считать её фаворитом Итогового.)

13:58

Искремас

Кузя молодец! И так выше головы прыгнула.

13:55

magic1

tryam а соперницей будет...?

13:54

Айртон

Папа всё знал заранее.)) На хламке подниматься сам Бог велит.))

13:53

tryam

Финал Возьмет соперница Цибулковой, более того, раскатает ее :)

13:53

Пятачок

Очень, очень жалко, что Светланка не справилась с Цибулькой. Но силы не беспредельны. Светланка просто физически изнемогла, играя подряд два турнира высокого уровня. Ничего, будем надеяться на ее успешное выступление в следующем сезоне.

13:52

magic1

Вчера был такой спор кто победит.Первый сет 6:1 еще не победа. Да и 4:2 в решающем. Теперь можно обсудить кто возьмет финал.

13:52

Айртон

Айртон В полуфинале буду ставить на победу Цибули.)) Тоже изи мани!)) Всем советую брать халявку!)) 13:04 28 октября ----------------------------------------------------- В шахте не был я ни разу до сих пор, И лицо моё не в угольной пыли...)) Эх, пойду бутербродик с икоркой намажу.))

13:52

tryam

после первого сета, мои 5000 поставленные на Цибулкову чувствовали спокойно, во втором сете Света просто перекидывала мячи, в третьем сете при 4-2, при подаче Светы, я был на 100% уверен что она сольет 4 гейма и проиграет. Таки получилось, Света браво :)

13:50

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ