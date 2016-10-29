Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале итогового турнира WTA

Светлана Кузнецова потерпела поражение в полуфинальном матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Россиянка в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии - 6:1, 6:7 (2:7), 4:6.
Вторая финалистка определится в матче между Ангелик Кербер из Германии и Агнешкой Радванской из Польши.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Цибулкова (Словакия, 7) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 1:6, 7:6 (7:2), 6:4
What a thrilling close! @Cibulkova reaches her first #WTAFinals final! pic.twitter.com/iBGpTFlH9p– WTA (@WTA) 29 октября 2016 г.
Contr
Айртон Эх, пойду бутербродик с икоркой намажу.))----------------- Чмока, баклажанной?
15:09
Czechplayer
Что нравится в Цибулковой, так это ее характер. Ростом всего 161 см, а держится в элите. При современном тренде она является исключением. Но в финале ей тяжело придется. Думаю, Кербер сейчас посильнее всех.
14:46
БОКСЁР из *что--где--когда*
Надо было в т/а между сетами СНОВА стрижку устроить. Только теперь интимную....
14:40
oleg.bob
Эх, досада!...
14:10
inachipoch
Папа ЧМОка сегодня вечером устроит вечеринку со своими резиновыми мамами. На все "выигранные" деньги будет закуплено много вкусного, питательного "Доширака" и самого дешёвого виски.
14:08
fireman32
Цыбулкова сейчас,это просто теннисная пушка перебивающая любой мяч на ту сторону сетки)
14:06
Thomas_Boy
Цибулкова молодец! Единственное светлое пятно в сезоне, если не считать парную победу на ОИ. Хотя в финале она скорее всего уступить Кербер.
14:06
inachipoch
Айртон Эх, пойду бутербродик с икоркой намажу.))----------------- ЧМОка, что-то мне подсказывает, что тебе нравится, когда тебя бьют кожаной плёткой взрослые тётеньки. Малыш, ты ещё не употребляешь таблетки от слабоумия?
13:59
Айртон
Турнир выиграет кто-то из достойных!)) Все 3 девочки хороши и обожаемы Папой.)) Я склоняюсь к победе Аги.) Причём в фавориты турнира записал её ещё после случайного поражения от Кузнецовой.) Есть на то определённые причины считать её фаворитом Итогового.)
13:58
Искремас
Кузя молодец! И так выше головы прыгнула.
13:55
magic1
tryam а соперницей будет...?
13:54
Айртон
Папа всё знал заранее.)) На хламке подниматься сам Бог велит.))
13:53
tryam
Финал Возьмет соперница Цибулковой, более того, раскатает ее :)
13:53
Пятачок
Очень, очень жалко, что Светланка не справилась с Цибулькой. Но силы не беспредельны. Светланка просто физически изнемогла, играя подряд два турнира высокого уровня. Ничего, будем надеяться на ее успешное выступление в следующем сезоне.
13:52
magic1
Вчера был такой спор кто победит.Первый сет 6:1 еще не победа. Да и 4:2 в решающем. Теперь можно обсудить кто возьмет финал.
13:52
Айртон
Айртон В полуфинале буду ставить на победу Цибули.)) Тоже изи мани!)) Всем советую брать халявку!)) 13:04 28 октября ----------------------------------------------------- В шахте не был я ни разу до сих пор, И лицо моё не в угольной пыли...)) Эх, пойду бутербродик с икоркой намажу.))
13:52
tryam
после первого сета, мои 5000 поставленные на Цибулкову чувствовали спокойно, во втором сете Света просто перекидывала мячи, в третьем сете при 4-2, при подаче Светы, я был на 100% уверен что она сольет 4 гейма и проиграет. Таки получилось, Света браво :)
13:50