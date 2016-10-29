Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале итогового турнира WTA

Светлана Кузнецова потерпела поражение в полуфинальном матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Россиянка в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии - 6:1, 6:7 (2:7), 4:6.

Вторая финалистка определится в матче между Ангелик Кербер из Германии и Агнешкой Радванской из Польши.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Цибулкова (Словакия, 7) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 1:6, 7:6 (7:2), 6:4