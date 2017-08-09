Кузнецова проиграла Беллис во втором круге в Торонто

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах уступила американке Кэтрин Беллис во втором круге турнира WTA в Торонто. В другом поединке испанка Гарбинье Мугуруса обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс. А француженка Каролин Гарсия одолела хозяйку корта Варвару Лепченко.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Беллис (США) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – 6:4, 7:5

Мугуруса (Испания, 4) – Флипкенс (Бельгия, Q) – 7:5, 6:2

Гарсия (Франция) – Лепченко (США, Q) – 6:1, 6:4