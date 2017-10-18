Кузнецова поедет второй запасной на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала второй запасной на Итоговом турнире WTA, который стартует 23 октября в Сингапуре. Изменения в списке участниц произошли после того, как британка Джоанна Конта объявила о завершении сезона. Первой запасной стала француженка Кристина Младенович.
Отметим, на данный момент участие в Итоговом турнире подтвердили Гарбинье Мугуруса (Испания), Симона Халеп (Румыния), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Винус Уильямс (США), Каролин Возняцки (Дания), Елена Остапенко (Латвия) и Каролин Гарсия (Франция).
- Светлана Кузнецова
- Каролин Возняцки
- Винус Уильямс
- Симона Халеп
- Каролин Гарсия
- Элина Свитолина
- Гарбинье Мугуруса
- Кристина Младенович
- Каролина Плишкова
- Елена Остапенко
- Джоанна Конта
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