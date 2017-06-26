Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке наибольшего прогресса добилась датская теннисистка Каролин Возняцки, переместившаяся с восьмого места на шестое. Улучшила свое положение и россиянка Светлана Кузнецова, которая теперь находится на восьмой строчке. Мария Шарапова занимает 179-е место, как и на прошлой неделе.

Рейтинг WTA

Положение на 26 июня

1 (1*). Кербер (Германия) – 6965

2 (2). Халеп (Румыния) – 6850

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6386

4 (4). C. Уильямс (США) – 4810

5 (5). Свитолина (Украина) – 4765

6 (8). Возняцки (Дания) – 4345

7 (7). Конта (Великобритания) – 4325

8 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310

9 (6). Цибулкова (Словакия) – 4010

10 (10). А. Радваньская (Польша) – 3985...

16 (15). ВЕСНИНА – 2777...

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА – 2580...

30 (29). КАСАТКИНА – 1580...

47 (43). МАКАРОВА – 1195...

65 (65). ВИХЛЯНЦЕВА – 944...

78 (76). АЛЕКСАНДРОВА – 762...

83 (84). РОДИНА – 718...

179 (179). ШАРАПОВА (все – Россия) – 310.

* – положение в предыдущем рейтинге