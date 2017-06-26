Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке наибольшего прогресса добилась датская теннисистка Каролин Возняцки, переместившаяся с восьмого места на шестое. Улучшила свое положение и россиянка Светлана Кузнецова, которая теперь находится на восьмой строчке. Мария Шарапова занимает 179-е место, как и на прошлой неделе.
Рейтинг WTA
Положение на 26 июня
1 (1*). Кербер (Германия) – 6965
2 (2). Халеп (Румыния) – 6850
3 (3). Плишкова (Чехия) – 6386
4 (4). C. Уильямс (США) – 4810
5 (5). Свитолина (Украина) – 4765
6 (8). Возняцки (Дания) – 4345
7 (7). Конта (Великобритания) – 4325
8 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310
9 (6). Цибулкова (Словакия) – 4010
10 (10). А. Радваньская (Польша) – 3985...
16 (15). ВЕСНИНА – 2777...
17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА – 2580...
30 (29). КАСАТКИНА – 1580...
47 (43). МАКАРОВА – 1195...
65 (65). ВИХЛЯНЦЕВА – 944...
78 (76). АЛЕКСАНДРОВА – 762...
83 (84). РОДИНА – 718...
179 (179). ШАРАПОВА (все – Россия) – 310.
* – положение в предыдущем рейтинге