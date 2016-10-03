Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на седьмую строчку рейтинга WTA. Словачка Доминика Цибулкова стала восьмой, а полька Агнешка Радваньска поднялась на третью строчку.
Рейтинг WTA
Положение на 3 октября
1 (1*). Кербер (Германия) – 8485
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050
3 (4). Радваньска (Польша) – 5535
4 (3). Мугуруса (Испания) – 5246
5 (5). Халеп (Румыния) – 4987
6 (6). Плишкова (Чехия) – 4340
7 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3540
8 (12). Цибулкова (Словакия) – 3500
9 (9). Кис (США) – 3417
10 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3330...
17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2250...
20 (20). ВЕСНИНА (Россия) – 2114...
24 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1688...
35 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1411...
94 (88). ГАСПАРЯН (Россия) – 694
95 (96). ШАРАПОВА (Россия) – 690
96 (104). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690
* – положение в предыдущем рейтинге