Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на седьмую строчку рейтинга WTA. Словачка Доминика Цибулкова стала восьмой, а полька Агнешка Радваньска поднялась на третью строчку.



Рейтинг WTA

Положение на 3 октября

1 (1*). Кербер (Германия) – 8485

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050

3 (4). Радваньска (Польша) – 5535

4 (3). Мугуруса (Испания) – 5246

5 (5). Халеп (Румыния) – 4987

6 (6). Плишкова (Чехия) – 4340

7 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3540

8 (12). Цибулкова (Словакия) – 3500

9 (9). Кис (США) – 3417

10 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3330...

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2250...

20 (20). ВЕСНИНА (Россия) – 2114...

24 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1688...

35 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1411...

94 (88). ГАСПАРЯН (Россия) – 694

95 (96). ШАРАПОВА (Россия) – 690

96 (104). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690

* – положение в предыдущем рейтинге