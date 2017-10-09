Кузнецова поднялась на 8-е место в рейтинге WTA, Шарапова - 86-я

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка Светлана Кузнецова вернулась на 8-ю строчку. Ее соотечественница Елена Веснина поднялась на 19-е место. Мария Шарапова поднялась со 104 места на 86-ю строчку.

В лидеры рейтинга вышла Симона Халеп, испанка Гарбинье Мугуруса опустилась на второе место.

Рейтинг WTA

Положение на 9 октября

1 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков,

2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135,

3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5605,

4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5465,

5 (5). Винус Уильямс (США) – 4642,

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) – 4640,

7 (8). Елена Остапенко (Латвия) – 4510,

8 (9). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4005,

9 (15). Каролин Гарсия (Франция) – 3860,

10 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 3795,

19 (20). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 2300…

21 (21). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2245…

29 (34). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 1745…

33 (33). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1605…

69 (66). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 893…

72 (72). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 830…

79 (78). Евгения РОДИНА (Россия) – 752…

86 (104). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 725…