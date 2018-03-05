Кузнецова поднялась на 18-е место в рейтинге WTA, Шарапова - 41-я

Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на 18-е место в рейтинге WTA. Отметим, что спортсменка в ноябре перенесла операцию на руке и продолжает восстановление. Ее соотечественница Мария Шарапова - на 41-м месте.

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA

Положение на 5 марта

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7525

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5480

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4941

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3086

10 (10). Ангелика Кербер (Германия) – 3055…

18 (19). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2362

19 (20). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2300…

23 (23). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2125

24 (24). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 2110…

37 (37). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1330…

41 (41). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1247…

82 (83). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 769…

91 (94). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 687

* – положение в предыдущем рейтинге