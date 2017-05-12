Кузнецова победила Бушар в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Мадриде в двух сетах победила канадку Эжени Бушар. Встреча продолжалась 79 минут, второй сет Кузнецова выиграла всухую.
Отметим, что концовку второго сета теннисистки доигрывали при закрытой крыше.
Ранее на турнире Бушар победила, в том числе, вернувшуюся после 15-месячной дисквалификации россиянку Марию Шарапову и вторую ракетку мира немку Ангелик Кербер, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.
За выход в финал Кузнецова сыграет против Кристины Младенович из Франции.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Бушар (Канада) - 6:4, 6:0
.@SvetlanaK27 beats Bouchard 6-4, 6-0!– WTA (@WTA) 11 мая 2017 г.
Sets @MutuaMadridOpen Semifinal vs @KiKiMladenovic! #MMOpen pic.twitter.com/Qhs6FsMnVQ
tryam
на очереди Младенович, очередная обидчица Маши)
00:46
бронепоезд
Чмока не отпишется,очередной запой на горизонте.
00:19
shpasic
это ей не с допинговыми мошенницами соревноваться)) против чистых спортсменок ничего не может, бгг))
00:18
Haiaxi
Бушар надорвалась бедняга, когда с Машей упиралась. Теперь долго в себя не придёт.
00:18
shpasic
декласс канадской пустышки))
00:18
oleg.bob
На тебе, Бушар! Браво, Светочка!
00:16
ladafan
чмока ох и дело его померло
00:15
Solace.
Фантастическая игра Светы. Знатно Бушар отъехала.
00:15
Rome22
воняла-воняла и вылетела как пробка!.....
00:12