Кузнецова победила Бушар в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Мадриде в двух сетах победила канадку Эжени Бушар. Встреча продолжалась 79 минут, второй сет Кузнецова выиграла всухую.

Отметим, что концовку второго сета теннисистки доигрывали при закрытой крыше.

Ранее на турнире Бушар победила, в том числе, вернувшуюся после 15-месячной дисквалификации россиянку Марию Шарапову и вторую ракетку мира немку Ангелик Кербер, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.

За выход в финал Кузнецова сыграет против Кристины Младенович из Франции.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Бушар (Канада) - 6:4, 6:0