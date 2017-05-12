00:10 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова победила Бушар в Мадриде

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Россиянка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Мадриде в двух сетах победила канадку Эжени Бушар. Встреча продолжалась 79 минут, второй сет Кузнецова выиграла всухую.

Отметим, что концовку второго сета теннисистки доигрывали при закрытой крыше.

Ранее на турнире Бушар победила, в том числе, вернувшуюся после 15-месячной дисквалификации россиянку Марию Шарапову и вторую ракетку мира немку Ангелик Кербер, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.

За выход в финал Кузнецова сыграет против Кристины Младенович из Франции.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Бушар (Канада) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2017/​

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КОММЕНТАРИИ (9)
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tryam

на очереди Младенович, очередная обидчица Маши)

00:46

бронепоезд

Чмока не отпишется,очередной запой на горизонте.

00:19

shpasic

это ей не с допинговыми мошенницами соревноваться)) против чистых спортсменок ничего не может, бгг))

00:18

Haiaxi

Бушар надорвалась бедняга, когда с Машей упиралась. Теперь долго в себя не придёт.

00:18

shpasic

декласс канадской пустышки))

00:18

oleg.bob

На тебе, Бушар! Браво, Светочка!

00:16

ladafan

чмока ох и дело его померло

00:15

Solace.

Фантастическая игра Светы. Знатно Бушар отъехала.

00:15

Rome22

воняла-воняла и вылетела как пробка!.....

00:12