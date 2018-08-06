Кузнецова переместилась из третьей в первую сотню чемпионской гонки WTA

Сегодня, 6 августа, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Лидерство в нем по-прежнему удерживает румынка Симона Халеп. На второй позиции располагается немка Ангелик Кербер, третью строчку занимает датчанка Каролин Возняцки.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина – она опустилась с 6-й на 7-3 строчку. Выигравшая турнир в Вашингтоне Светлана Кузнецова переместилась из третьей в первую сотню чемпионской гонки – c 203-го места она поднялась на 95-е.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 6 августа

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 5415 очков

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 4916

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3910

4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3567

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3060

6 (7). Слоан Стивенс (США) – 2703

7 (6). Дарья Касаткина (Россия) – 2688

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582

9 (11). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2462

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378…

23 (22). Мария Шарапова (Россия) – 1257…

69 (64). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 650...

74 (69). Екатерина Макарова (Россия) – 629…

76 (73). Евгения Родина (Россия) – 612…

79 (77). Анна Блинкова (Россия) – 604...

95 (203). Светлана Кузнецова (Россия) – 419.

* – положение в предыдущем рейтинге