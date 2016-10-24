Кузнецова осталась девятой в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. Первая десятка не претерпела изменений. Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - занимает по-прежнему девятое место. Отметим, что из рейтинга была исключена Мария Шарапова.
Рейтинг WTA
Положение на 24 октября
1 (1*). Кербер (Германия) – 8000 очков
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Радванска (Польша) – 4975
4 (4). Халеп (Румыния) – 4728
5 (5). Плишкова (Чехия) – 4100
6 (6). Мугуруса (Испания) – 3736
7 (7). Кис (США) – 3637
8 (8). Цибулкова (Словакия) – 3625
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3490
10 (10). Конта (Великобритания) - 3455…
19 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2094…
26 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1630
27 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1620...
30 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1530…
94 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 695
* - положение в предыдущем рейтинге