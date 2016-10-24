Кузнецова осталась девятой в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. Первая десятка не претерпела изменений. Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - занимает по-прежнему девятое место. Отметим, что из рейтинга была исключена Мария Шарапова.

Рейтинг WTA

Положение на 24 октября

1 (1*). Кербер (Германия) – 8000 очков

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Радванска (Польша) – 4975

4 (4). Халеп (Румыния) – 4728

5 (5). Плишкова (Чехия) – 4100

6 (6). Мугуруса (Испания) – 3736

7 (7). Кис (США) – 3637

8 (8). Цибулкова (Словакия) – 3625

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3490

10 (10). Конта (Великобритания) - 3455…

19 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2094…

26 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1630

27 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1620...

30 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1530…

94 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 695

* - положение в предыдущем рейтинге