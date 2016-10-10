Кузнецова опустилась на восьмое место в рейтинге WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса опустилась на шестое место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). Ее опередили румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова. Лучшей из россиянок является Светлана Кузнецова, опустившаяся на 8-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 10 октября

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) – 8390 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) – 7050

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 6145

4 (5). Симона Халеп (Румыния) – 5097

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4450

6 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4366

7 (9). Мэдисон Киз (США) – 3687

8 (7). Светлана Кузнецова (Россия) – 3540

9 (14). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455

10 (8). Доминика Цибулкова (Словакия) – 3445

19 (20). Елена Веснина (Россия) – 2122…

21 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2045…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) – 1740…

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) – 1476…

92 (94). Маргарита Гаспарян (Россия) – 694

93 (95). Мария Шарапова (Россия) – 690

94 (96). Ирина Хромачева (Россия) – 690.