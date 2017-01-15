Кузнецова опустилась на 10-е место в обновленном рейтинге WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. 31-летнюю спортсменку обогнала американка Мэдисон Кис. Других изменений в первой десятке не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 16 января
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 8875 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7080
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 5625
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5073
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4970
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4865
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4420
8 (8). Мэдисон Кис (США) - 4137
9 (10). Джоанна Конта (Великобритания) - 4055
10 (9). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3745...
18 (17). Елена ВЕСНИНА (Россия) - 2229…
25 (26). Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 1700...
27 (27). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1620…
34 (33). Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 1377…
85 (84). Евгения РОДИНА (Россия) - 756…
95 (92). Ирина ХРОМАЧЕВА (Россия) - 682.