Кузнецова одержала 600-ю победу в карьере

Победа в матче первого круга турнира в Австралии над американкой Луизой Чирико (6:2, 6:4) стала шестисотой (в одиночном разряде при 289 поражениях) в карьере российской теннисистки Светланы Кузнецовой. Данная встреча продолжалась 1 час 20 минут. 31-летняя спортсменка дебютировала в WTA-туре в мае 2001 года.

В следующей стадии турнира Кузнецова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Австралии, где встретится с Касаткиной