Кузнецова обыграла Шведову и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом круге турнира WTA в Мадриде обыграла Ярославу Шведову из Казахстана - 6:4, 6:3. В следующем раунде она встретится с американкой Элисон Риске.
Также во второй круг вышла китаянка Ван Цян, которая одержала победу над француженкой Каролин Гарсия - 6:4, 6:3.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Шведова (Казахстан) - 6:4, 6:3
Ван Цян (Китай, Q) - Гарсия К. (Франция) - 6:4, 6:3