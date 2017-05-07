Кузнецова обыграла Шведову и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом круге турнира WTA в Мадриде обыграла Ярославу Шведову из Казахстана - 6:4, 6:3. В следующем раунде она встретится с американкой Элисон Риске.

Также во второй круг вышла китаянка Ван Цян, которая одержала победу над француженкой Каролин Гарсия - 6:4, 6:3.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Шведова (Казахстан) - 6:4, 6:3

Ван Цян (Китай, Q) - Гарсия К. (Франция) - 6:4, 6:3