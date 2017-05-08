Кузнецова обыграла Риске во втором круге турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира в Мадриде в трех сетах победила американку Элисон Риске. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Отметим, что во втором сете Риске проиграла свою подачу при счете 5:4 в свою пользу.

В следующем круге Кузнецова сыграет против представительницы Китая: либо Чжэн Сайсай, либо Ван Цян.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Риске (США) – 2:6, 7:6 (11:9), 6:2