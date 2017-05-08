Кузнецова обыграла Риске во втором круге турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира в Мадриде в трех сетах победила американку Элисон Риске. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Отметим, что во втором сете Риске проиграла свою подачу при счете 5:4 в свою пользу.
В следующем круге Кузнецова сыграет против представительницы Китая: либо Чжэн Сайсай, либо Ван Цян.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Риске (США) – 2:6, 7:6 (11:9), 6:2
whistler2012
shpasic, ага? Проигрывала в сухую первую партию 0:4. Какой уж тут класс. Втянула в длительные розыгрыши и утомила этим. Выносливостью взяла...
20:50
shpasic
на классе))
20:27