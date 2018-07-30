Кузнецова обыграла Ан на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Кристи Ан в первом круге турнира WTA в Вашингтоне - 6:2, 6:1. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Ана Богдан (Румыния) - Екатерина Макарова (Россия).

Также во второй круг вышли Элли Кик (США), Андреа Петкович (Германия) и Кэти Бултер (Великобритания).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Кристи Ан (США) - 6:2, 6:1

Элли Кик (США, Q) - Хань Синьюнь (Китай) - 6:2, 6:3

Андреа Петкович (Германия) - Джейми Леб (США) - 6:1, 6:1

Кэти Бултер (Великобритания) - Александра Крунич (Сербия, 5) - 6:2, 6:0