Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счетом 6:2, 5:7, 4:6.
За выход в полуфинал Гаврилова поборется с победительницей матча Екатерина Макарова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Гаврилова (Австралия, Q) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – 2:6, 7:5, 6:4
Контавейт (Эстония, Q) – Лучич-Барони (Хорватия, 16) – 6:1, 6:1
RusSuck
читалось.))
15:04
tryam
нет физики со второго сета глупые ошибки, все по делу
15:03