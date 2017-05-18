Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счетом 6:2, 5:7, 4:6.

За выход в полуфинал Гаврилова поборется с победительницей матча Екатерина Макарова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Гаврилова (Австралия, Q) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – 2:6, 7:5, 6:4

Контавейт (Эстония, Q) – Лучич-Барони (Хорватия, 16) – 6:1, 6:1