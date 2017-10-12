Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что российская теннисистка Светлана Кузнецова может пропустить "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы запястья. Однако он добавил, что точного решения еще нет.

– Пока точного решения нет, но такое возможно, – приводит ТАСС слова Тарпищева. - Врачи склоняются к тому, чтобы применить здесь консервативное лечение.

Напомним, что Кузнецова выиграла два последних турнира в одиночном разряде.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября в Москве.