Кузнецова и Плишкова вышли во второй круг турнира в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова в паре с чешкой Каролиной Плишковой обыграли представительницу Тайваня Чань Латишу и американку Бетани Маттек-Сэндз в первом круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

В следующем круге спортсменки встретятся с победительницами матча Сорана Кирстя/Елена Остапенко – Магдалена Рыбарикова/Анастасия Севастова.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Светлана КУЗНЕЦОВА/Каролина Плишкова (Россия/Чехия) – Чань Латиша/Бетани Маттек-Сэндз (Тайвань/США, 5) – 7:5, 7:6 (7:3)