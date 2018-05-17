Кузнецова и Плишкова проиграли во втором круге турнира в Риме, россиянок в парном разряде не осталось

Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова уступили Соране Кирсте из Румынии и Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Риме. Кузнецова оставалась в турнире последней представительницей России в парном разряде.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя/Елена Остапенко (Румыния/Латвия) - Светлана КУЗНЕЦОВА/Каролина Плишкова (Россия/Чехия) - 6:3, 6:3