Кузнецова и Плишкова проиграли во втором круге турнира в Риме, россиянок в парном разряде не осталось

Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова уступили Соране Кирсте из Румынии и Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Риме. Кузнецова оставалась в турнире последней представительницей России в парном разряде.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя/Елена Остапенко (Румыния/Латвия) - Светлана КУЗНЕЦОВА/Каролина Плишкова (Россия/Чехия) - 6:3, 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ