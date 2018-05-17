18:26 | Теннис — WTA

Кузнецова и Плишкова проиграли во втором круге турнира в Риме, россиянок в парном разряде не осталось


Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова уступили Соране Кирсте из Румынии и Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Риме. Кузнецова оставалась в турнире последней представительницей России в парном разряде.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 050 970 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Второй круг 

Сорана Кирстя/Елена Остапенко (Румыния/Латвия) - Светлана КУЗНЕЦОВА/Каролина Плишкова (Россия/Чехия) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/12/

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