10:52 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед за карьеру

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на четвертое место в рейтинге по количеству выигранных матчей в карьере. Победа во встрече второго круга турнира в Брисбене над Дестани Айявой (6:4, 6:3) стала для нее 601-й.

Таким образом Кузнецова догнала соотечественницу Марию Шарапову. Отметим, что обе теннисистки дебютировали в Женской теннисной ассоциации (WTA) 2001 году.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована на два года (от 26 января) за употребление запрещенного препарата мельдония. После апелляции в CAS дисквалификация была сокращена до 15 месяцев, и на корт она сможет вернуться 26 апреля.

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Материалы REN-TV

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