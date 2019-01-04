Кузьмова и Гергес пробились в полуфинал турнира в Окленде

В 1/2 финала турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия) вышли словачка Виктория Кузьмова и немка Юлия Гергес.

В 1/4 финала Кузьмова обыграла представительницу США Аманду Анисимову (6:3, 2:6, 6:4). Гергес переиграла канадку Эжени Бушар (3:6, 6:3, 7:6 (8:6)). В полуфинале победительницы сыграют друг с другом.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Кузьмова (Словакия) - Аманда Анисимова (США, WC) - 6:3, 2:6, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 2) - Эжени Бушар (Канада) - 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)