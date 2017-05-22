Куличкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Россиянка Елизавета Куличкова пробилась во второй круг турнира в Страсбурге, обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:4. В следующем матче Куличкова встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая победила американку Луизу Чирико.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

КУЛИЧКОВА (Россия, Q) – Минелла (Люксембург) – 6:1, 6:4

Гаврилова (Австралия, 7) – Чирико (США) – 6:2, 6:3