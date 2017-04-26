Куличкова проиграла в первом круге турнира в Стамбуле

Россиянка Елизавета Куличкова, пробившаяся в основную сетку турнира в Стамбуле из квалификации, не смогла выйти во второй круг соревнований, уступив турчанке Айле Аксу – 5:7, 1:6. В другом матче дня Элизе Мертенс, выигравшая в выходные в Москве три матча из трех в противостоянии сборных России и Бельгии в Кубке федерации, переиграла украинку Катерину Козлову – 6:4, 6:1.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аксу (Турция, WC) – КУЛИЧКОВА (Россия, Q) – 7:5, 6:1

Мертенс (Бельгия, 6) – Козлова (Украина) – 6:4, 6:1.