Куличкова проиграла в первом круге турнира в Ноттингеме

Россиянка Елизавета Куличкова уступила Янине Викмайер из Бельгии в первом круге турнира в Ноттингеме. Встреча закончилась со счетом 4:6, 4:6. В следующем туре Викмайер сыграет с победительницей матча Джоанна Конта – Тара Мур.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Aegon Open Nottingham
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Викмайер (Бельгия) – КУЛИЧКОВА (Россия, Q) – 6:4, 6:4
Боузрап (США) – Робсон (Великобритания, WC) – 6:4, 6:3
Си Сувэй (Тайвань) – Кучова (Словакия) – 6:1, 6:4
Линетт (Польша) – Доден (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5)
Ан (США, Q) – Осака (Япония, 8) – 6:1, 6:1
Фетт (Хорватия, Q) – Бартель (Германия, 7) – 6:3, 5:7, 7:5
Цуренко (Украина, 7) – Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:1
Пиронкова (Болгария) – Мартинцова (Чехия, Q) – 6:2, 6:2