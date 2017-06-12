Куличкова проиграла в первом круге турнира в Ноттингеме

Россиянка Елизавета Куличкова уступила Янине Викмайер из Бельгии в первом круге турнира в Ноттингеме. Встреча закончилась со счетом 4:6, 4:6. В следующем туре Викмайер сыграет с победительницей матча Джоанна Конта – Тара Мур.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Aegon Open Nottingham

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Викмайер (Бельгия) – КУЛИЧКОВА (Россия, Q) – 6:4, 6:4

Боузрап (США) – Робсон (Великобритания, WC) – 6:4, 6:3

Си Сувэй (Тайвань) – Кучова (Словакия) – 6:1, 6:4

Линетт (Польша) – Доден (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5)

Ан (США, Q) – Осака (Япония, 8) – 6:1, 6:1

Фетт (Хорватия, Q) – Бартель (Германия, 7) – 6:3, 5:7, 7:5

Цуренко (Украина, 7) – Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:1

Пиронкова (Болгария) – Мартинцова (Чехия, Q) – 6:2, 6:2