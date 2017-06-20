Куличкова проиграла Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Елизавета Куличкова проиграла Гарбинье Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме. Ранее турнир покинула и другая представительница России Наталья Вихлянцева.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Aegon Classic Birmingham

Призовой фонд 819 940 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Мугуруса (Испания, 6) - КУЛИЧКОВА (Россия, Q) - 6:3, 3:6, 6:4

Риске (США) - Векич (Хорватия) - 6:2, 7:6(7:2)

Чжан Шуай (Китай) - Линетт (Польша) - 7:5, 7:5

Шафаржова (Чехия) - Цибулкова (Словакия, 3) - 5:7, 7:6(9:7), 7:5

Младенович (Франция, 5) - Дуань Инин (Китай) - 6:3, 7:6(7:2)

Вандевэй (США) - Макхэйл (США) - 6:4, 6:2

Бэрти (Австралия) - Вондроушова (Чехия, Q) - 7:5, 7:6(7:1)

Гаврилова (Австралия, 9) - Си Сувэй (Тайвань, Q) - 6:4, 6:4