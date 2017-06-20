Куличкова проиграла Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Елизавета Куличкова проиграла Гарбинье Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме. Ранее турнир покинула и другая представительница России Наталья Вихлянцева.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Aegon Classic Birmingham
Призовой фонд 819 940 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Мугуруса (Испания, 6) - КУЛИЧКОВА (Россия, Q) - 6:3, 3:6, 6:4
Риске (США) - Векич (Хорватия) - 6:2, 7:6(7:2)
Чжан Шуай (Китай) - Линетт (Польша) - 7:5, 7:5
Шафаржова (Чехия) - Цибулкова (Словакия, 3) - 5:7, 7:6(9:7), 7:5
Младенович (Франция, 5) - Дуань Инин (Китай) - 6:3, 7:6(7:2)
Вандевэй (США) - Макхэйл (США) - 6:4, 6:2
Бэрти (Австралия) - Вондроушова (Чехия, Q) - 7:5, 7:6(7:1)
Гаврилова (Австралия, 9) - Си Сувэй (Тайвань, Q) - 6:4, 6:4