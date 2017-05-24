Куличкова проиграла Гавриловой в Страсбурге

Россиянка Елизавета Куличкова в трех сетах уступила Дарье Гавриловой, представляющей Австралию, во втором круге турнира в Страсбурге. Следующей соперницей ранее выступавшей за Россию Гавриловой станет ее нынешняя соотечественница Эшли Бэрти.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роджерс (США) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 6:4

Гарсия (Франция, 5) – Линетт (Польша) – 6:3, 6:3

Гаврилова (Австралия, 7) – КУЛИЧКОВА (Россия, Q) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Бэрти (Австралия, Q) – Джорджи (Италия, Q) – 6:3, 6:0