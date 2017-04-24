Куличкова и Каменская – в основной сетке турнира в Стамбуле

Россиянки Елизавета Куличкова и Виктория Каменская пробились в основную сетку турнира WTA в Стамбуле. В последнем раунде квалификации Куличкова в трех сетах одолела Телиану Перейру из Бразилии – 3:6, 7:5, 6:4. Каменская обыграла соотечественницу Анну Калинскую (6:2, 6:4). Их следующие соперницы определятся позднее.

Еще одна представительница России Алла Кудрявцева в трех сетах уступила хозяйке корта Басак Эрайдин (4:6, 6:4, 2:6). Другая россиянка Вероника Кудерметова проиграла Кони Перрен из Швейцарии – 2:6, 6:7 (5:7).