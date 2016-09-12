Кудрявцева вышла во второй круг турнира в Квебек-Сити

Россиянка Алла Кудрявцева в матче первого турнира в Квебек-Сити в двух сетах обыграла Веронику Сепеде Ройг из Парагвая. Во втором круге Кудрявцева сыграет против победителя встречи Эжени Бушар (Канада) – Мэнди Минелла (Люксембург).

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КУДРЯВЦЕВА (Россия) – Сепеде Ройг (Парагвай) – 7:5, 6:4

Кроуфорд (США, 8) – Бонавантюр (Бельгия) – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4

Боузрап (США) – Садикович (Швейцария) – 6:1, 6:3