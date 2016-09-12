Кудрявцева вышла во второй круг турнира в Квебек-Сити

Россиянка Алла Кудрявцева в матче первого турнира в Квебек-Сити в двух сетах обыграла Веронику Сепеде Ройг из Парагвая. Во втором круге Кудрявцева сыграет против победителя встречи Эжени Бушар (Канада) – Мэнди Минелла (Люксембург).
Квебек-Сити (Канада)
Турнир WTA Coupe Banque Nationale
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
КУДРЯВЦЕВА (Россия) – Сепеде Ройг (Парагвай) – 7:5, 6:4
Кроуфорд (США, 8) – Бонавантюр (Бельгия) – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4
Боузрап (США) – Садикович (Швейцария) – 6:1, 6:3