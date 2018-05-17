Кудрявцева и Ворачова не вышли в третий круг турнира в Риме

Австралийка Эшли Барти в паре с представительницей Голландии Деми Схурс обыграла россиянку Аллу Кудрявцеву и чешку Ренату Ворачову. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 4:6, 6:4 (10:2).
В следующем круге Барти и Схурс встретятся с победительницами матча Джоанна Конта/Чжан Шуай – Дарья Гаврилова/Си Сувэй.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Эшли Барти/Деми Схурс (Австралия/Голландия, 8) – Алла КУДРЯВЦЕВА/Рената Ворачова (Россия/Чехия) – 4:6, 6:4(10:2)
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