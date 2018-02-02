Кудрявцева и Среботник - в финале St.Petersburg Open

Россиянка Алла Кудрявцева и словенк Катарина Среботник вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В полуфинале они одолели Ракель Атаво и Анна-Лену Гренефельд, "посеяных" под вторым номером.
В финале Кудрявцева и Среботник встретятся с победительницами матча Габриэла Дабровски/Сюй Ифань - Тимеа Бачински/Вера Звонарева.
Санкт-Петербург
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Алла КУДРЯВЦЕВА/Катарина Среботник (Россия/Словения) - Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд (США/Германия, 2) - 6:4, 3:6, 11:9
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/12/
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