Кудрявцева и Среботник - в финале St.Petersburg Open

Россиянка Алла Кудрявцева и словенк Катарина Среботник вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В полуфинале они одолели Ракель Атаво и Анна-Лену Гренефельд, "посеяных" под вторым номером.

В финале Кудрявцева и Среботник встретятся с победительницами матча Габриэла Дабровски/Сюй Ифань - Тимеа Бачински/Вера Звонарева.

Санкт-Петербург

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Алла КУДРЯВЦЕВА/Катарина Среботник (Россия/Словения) - Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд (США/Германия, 2) - 6:4, 3:6, 11:9