22:18 2 февраля | Теннис — WTA

Кудрявцева и Среботник - в финале St.Petersburg Open


Россиянка Алла Кудрявцева и словенк Катарина Среботник вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В полуфинале они одолели Ракель Атаво и Анна-Лену Гренефельд, "посеяных" под вторым номером. 

В финале Кудрявцева и Среботник встретятся с победительницами матча Габриэла Дабровски/Сюй Ифань - Тимеа Бачински/Вера Звонарева.

Санкт-Петербург

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Алла КУДРЯВЦЕВА/Катарина Среботник (Россия/Словения) - Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд (США/Германия, 2) - 6:4, 3:6, 11:9

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/12/

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Материалы других СМИ
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