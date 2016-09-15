Кудрявцева и Панова вышли в полуфинал турнира в Квебеке

Россиянки Алла Кудрявцева и Александра Панова в трех сетах на тай-брейке вырвали победу у представительниц США Эшли Вейнхолд и Кетлин Хориски в четвертьфинале парного разряда турнира WTA в Квебеке. Их следующие соперницы определятся в поединке сербки Йованы Якшич и чешки Барборы Штефковой с Марией Ирихойен из Аргентины и еще одной представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

КУДРЯВЦЕВА/ПАНОВА (Россия, 3) – Вейнхолд/Хориски (США) – 6:7 (1:7), 6:2, 10:7