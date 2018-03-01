09:31 | Теннис — WTA

Кудрявцева и Дзаламидзе не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разряде


Россиянка Алла Кудрявцева и австралийка Арина Родионова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разрядке. В первом круге они проиграли дуэту Далила Якупович/Аранча Рус (Словения/Голландия) - 2:6, 3:6.

Также в четвертьфинал не пробилась другая россиянка Натела Дзаламидзе, которая в паре с австралийкой Моникой Адамчак проиграла американке Дезайри Кравчук и мексиканке Джулиана Олмос - 3:6, 1:6.

Акапулько (Мексика) 

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Далила Якупович/Аранча Рус (Словения/Голландия) - Алла КУДРЯВЦЕВА/Арина Родионова (Россия/Австралия, 3) - 6:2, 6:3

Дезайри Кравчук/Джулиана Олмос (США/Мексика) - Моник Адамчак/Натела ДЗАЛАМИДЗЕ (Австралия/Россия, 2) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/acapulco/2018/12/

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