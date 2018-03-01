Кудрявцева и Дзаламидзе не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и австралийка Арина Родионова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разрядке. В первом круге они проиграли дуэту Далила Якупович/Аранча Рус (Словения/Голландия) - 2:6, 3:6.
Также в четвертьфинал не пробилась другая россиянка Натела Дзаламидзе, которая в паре с австралийкой Моникой Адамчак проиграла американке Дезайри Кравчук и мексиканке Джулиана Олмос - 3:6, 1:6.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Далила Якупович/Аранча Рус (Словения/Голландия) - Алла КУДРЯВЦЕВА/Арина Родионова (Россия/Австралия, 3) - 6:2, 6:3
Дезайри Кравчук/Джулиана Олмос (США/Мексика) - Моник Адамчак/Натела ДЗАЛАМИДЗЕ (Австралия/Россия, 2) - 6:3, 6:1