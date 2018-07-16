15:25 | Теннис — WTA

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Гштааде


Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Гштааде, в трех партиях обыграв швейцарку Хиль Белен Тайхман со счетом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поборется с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) – Мартина Тревизан (Италия).

Гштаад (Швейцария) 

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) - 6:4, 1:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/gstaad/2018/

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