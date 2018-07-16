Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Гштааде, в трех партиях обыграв швейцарку Хиль Белен Тайхман со счетом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поборется с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) – Мартина Тревизан (Италия).

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) - 6:4, 1:6, 6:2